Карты в руки: Доля безналичных расчётов в малом бизнесе достигнет 80%, но есть условие — экономист

Доля безналичных расчётов в малом и среднем бизнесе в 2020 году выросла на 5% и достигла 55%, сообщает IT-компания «Эвотор». Однако предпринимателям от этого выгоды мало, считает экономист и политолог Николай Смирнов. Скорее наоборот — комиссии за эквайринг в условиях пандемии остаются сумасшедшими, что больно бьёт по малым предприятиям, заявил в разговоре с RB эксперт. Тем не менее, он считает, что доля безналичных расчётов может достигнуть 80%, но есть условие.

Доля безналичных расчётов в России стремительно растёт. В третьем квартале прошлого года ЦБ зафиксировал рекордный рост операций по банковским картам — показатель вырос на 22% (до 27,1 трлн рублей). По оценкам регулятора, доля безналичных операций в торговой рознице по итогам первого полугодия выросла почти до 69%.

Гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер считает, что в ближайшие три-четыре года доля безналичных платежей достигнет 90%. Об этом он заявил РБК. За год пандемии вырос объем безналичных платежей и в малом бизнесе. Так, по данным ИТ-компании «Эвотор», в декабре 2020 года показатель достиг 55%. При этом более чем в трети российских регионов предприниматели предпочитают оплату наличными, отмечается в релизе компании, поступившем в редакцию RB.ru.

Так, на безнал приходится меньше половины торгового оборота малого и среднего бизнеса Татарстана, но за год этот показатель в республике вырос с 45 до 49%. В Краснодарском крае доля безналичного оборота выросла с 40 до 43%.

В то же время в Москве доля безналичной оплаты в сегменте малого и среднего бизнеса выросла за год с 60 до 67%. В ХМАО - с 62 до 72%, Пермском крае ― с 57 до 65%, Иркутской области ― с 55 до 62%, Хабаровском крае с 53 до 60%, Новосибирской области ― с 50 до 58%, Башкортостане и Самарской области ― с 49 до 57%.

«В конце года рост доли безналичного торгового оборота в малом бизнесе замедлился, а в ряде регионов даже был отрицательным. В Санкт-Петербурге, Ростовской области, Ставропольском крае доля наличных в оплате товаров и услуг даже выросла в декабре по сравнению с ноябрем. Этот тренд связан с увеличением наличных денег на руках у россиян перед новым годом. Тем не менее потенциал роста доли безналичных платежей в малом бизнесе далеко не исчерпан. В 2021 году этот рост будут драйвить новые технологии безналичной оплаты и покупательский спрос», — прокомментировал генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.

Политолог и экономист Николай Смирнов считает, что хоть потенциал и есть, малому бизнесу в регионах не выгоден переход на безнал, многие предприниматели просто были вынуждены это сделать, чтобы выжить в пандемию.

«У нас по-прежнему остаётся сумасшедшей комиссия за эквайринг — порядка 3%, при том, что в той же Европе это около 0,5%. Что с этим делать, видимо, никто не знает. На время пандемийных ограничений максимальный процент по эквайрингу был ограничен правительством на уровне 1%, но с 1 октября эти ограничения сняли. Как я считаю, поторопились. Потому бизнес ещё не успел оправиться, но ничего не оставалось, как смириться», — заявил в разговоре с RB.ru Николай Смирнов.

В итоге, по его словам, в плюсе остаются только банки, а предприниматели вынуждены «держать удар».

«Путин ещё в 2019-м назвал такую комиссию за эквайринг квазиналогом. ФАС обещала разобраться, но, видимо, банковское лобби пока настолько сильно, что ему не могут противостоять ни антимонопольщики, ни правительство, ни тем более малый и средний бизнес», — добавил эксперт.

Смирнов считает, что в ближайшие три года доля безналичных платежей в малом бизнесе при условии сохранения размера комиссии за эквайринг продолжит расти, но медленно — достигнет максимум 60% в 2024 году.

«Конечно, тренд перехода потребителей на безналичную оплату невозможно игнорировать. Поэтому предприниматели будут искать пути, несмотря на издержки. Но толчком к резкому росту безнала могло бы стать возвращение к этому 1% комиссии, который вводили на время пандемии. Тогда доля безналичных расчётов в малом бизнесе могла бы за три-четыре года вырасти до 70-80%», — заключил эксперт.

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