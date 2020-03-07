Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Предприниматель Евгений Касперский является примером российского инноватора наравне с американским бизнесменом Илоном Маском. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто в России может быть таким же примером для подражания, как Маск. Об этом он заявил в интервью ТАСС «20 вопросов Путину»,

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — ответил Путин, добавив, что программист не единственный подобный лидер, просто его имя — это «то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету».

По словам Путина, глава «Лаборатории Касперского» — один из лидеров в своей сфере, а его компания могла бы достичь и больших успехов, если бы не искусственные ограничения со стороны других стран.

«Если бы не прижимали (эту компанию в США — прим.), искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше», — сказал он.

На вопрос, можно ли создать в России аналог электромобиля Tesla (его выпускает компания Маска), президент ответил, что бизнесмен Михаил Прохоров «сказал, что он сделает».

Президента также спросили, слышал ли он выражение «Как тебе такое, Илон Маск?». Путин ответил, что оно ему незнакомо.