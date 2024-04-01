С 1 апреля в России заработала система блокировки просроченных товаров на кассе. Первыми она затронет табак и разливное пиво. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.
Механизм поэтапно будут запускать в 13 группах товаров — маркированные табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медизделия. Разработчики ПО также сообщили, что их решение готово к использованию.
По словам Юсупова, этот механизм — новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства. Он считает, что отклонения при работе с системой повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца, а при выявлении нарушений — применить санкции.
В конце марта Минфин отсрочил обязательную маркировку ювелирных изделий на один год. Процедура должна была начаться 1 сентября 2024 года, но срок перенесли на сентябрь 2025 года. Отсрочка снизит административную нагрузку на участников рынка.
Фото на обложке: Shift Drive /
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