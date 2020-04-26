Казанский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор

16-17 мая в технопарке «ИТ-парк» пройдет отбор стартапов в Бизнес-инкубатор. Отбор пройдет в режиме онлайн и позволит расширить географию участников — компаниям не нужно базироваться в Казани.

Принять участие могут проекты в сфере информационных технологий разных направлений:

мобильные разработки;

электронная коммерция;

информационная безопасность;

технологии искусственного интеллекта;

робототехника;

обработка и хранение больших данных;

виртуальная и дополненная реальность.

Команды прошедшие отбор и заключившие соглашение с Бизнес-инкубатором, получат экспертную поддержку, место в оборудованном офисе, бухгалтерское и юридическое сопровождение, частное и государственное финансирование, PR-поддержку, продвижение на рынок и мощный виртуальный сервер для запуска проекта.

Прием заявок продлится до 10 мая. Ознакомиться с порядком отбора и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash