Казанский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор
16-17 мая в технопарке «ИТ-парк» пройдет отбор стартапов в Бизнес-инкубатор. Отбор пройдет в режиме онлайн и позволит расширить географию участников — компаниям не нужно базироваться в Казани.
Принять участие могут проекты в сфере информационных технологий разных направлений:
- мобильные разработки;
- электронная коммерция;
- информационная безопасность;
- технологии искусственного интеллекта;
- робототехника;
- обработка и хранение больших данных;
- виртуальная и дополненная реальность.
Команды прошедшие отбор и заключившие соглашение с Бизнес-инкубатором, получат экспертную поддержку, место в оборудованном офисе, бухгалтерское и юридическое сопровождение, частное и государственное финансирование, PR-поддержку, продвижение на рынок и мощный виртуальный сервер для запуска проекта.
Прием заявок продлится до 10 мая. Ознакомиться с порядком отбора и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА