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Казанский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор

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Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

16-17 мая в технопарке «ИТ-парк» пройдет отбор стартапов в Бизнес-инкубатор. Отбор пройдет в режиме онлайн и позволит расширить географию участников — компаниям не нужно базироваться в Казани.

Казанский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор

Принять участие могут проекты в сфере информационных технологий разных направлений: 

  • мобильные разработки; 
  • электронная коммерция; 
  • информационная безопасность; 
  • технологии искусственного интеллекта;
  • робототехника; 
  • обработка и хранение больших данных;
  • виртуальная и дополненная реальность.

Команды прошедшие отбор и заключившие соглашение с Бизнес-инкубатором, получат экспертную поддержку, место в оборудованном офисе, бухгалтерское и юридическое сопровождение, частное и государственное финансирование, PR-поддержку, продвижение на рынок и мощный виртуальный сервер для запуска проекта.


Прием заявок продлится до 10 мая. Ознакомиться с порядком отбора и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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