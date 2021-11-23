Kia обновила кроссвэн Carnival для России: известны цены и комплектации

Российские дилеры Kia начинали продажи обновленного кроссвэна Carnival в спецификациях 2022 модельного года. Автомобиль получил улучшенные комплектации, новый логотип и фирменный телематический комплекс Kia Connect, сообщили RB.RU в пресс-службе Kia.

Базовая комплектация Comfort не претерпела изменений. Комплектация Luxe (вторая после базовой) получила селектор трансмиссии с кожаной отделкой, а в исполнении Prestige появилась новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином и навигацией. Начиная с этой комплектации, кроссвэн оснащается премиальной акустикой Bose с 12 динамиками, датчиком дождя и расширенным набором систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Кроме того, начиная с комплектации Prestige, автомобиль по умолчанию оснащается фирменной телематикой Kia Connect с навигационными функциями. Работая в связке со специальным мобильным приложением, она позволяет дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревами и закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о геолокации и другие сведения.

У обновленного Carnival есть камеры для общения с пассажирами второго и третьего ряда

Кроме этого, еще несколько изменений затронули версии Premium и Premium+. Они теперь тоже оснащаются датчиками дождя, системой предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом и телематическим комплексом Kia Connect.

Новое четвертое поколение Carnival совмещает характерные черты предыдущих поколений модели и элементы дизайна линейки кроссоверов и внедорожников бренда. Дорожный просвет в 182 мм позволит чувствовать себя комфортно как в городе, так и за его пределами. Kia Carnival предлагается на российском рынке с двумя вариантами двигателей линейки Smartstream. Дизельный 2,2-литровый двигатель (199 л. с., 440 Н•м) доступен во всех комплектациях, бензиновый V6 3,5 л MPI (249 л. с., 331,5 Н•м) – в комплектациях Prestige, Premium и Premium+. Оба варианта двигателей агрегатируются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Цены на обновленный кроссвэн Kia Carnival 2022 модельного года варьируются от 2 864 900 до 3 994 900 рублей в зависимости от комплектации.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба Kia