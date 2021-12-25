Французский бренд одежды Kiabi закроет свои магазины в России

Французская сеть магазинов одежды Kiabi, которая принадлежит владельцам Auchan и Leroy Merlin, намерена уйти с российского рынка и закрыть свои магазины в стране.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости. Представитель торговой сети пояснил изданию, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес модели».

На протяжении последних нескольких лет российское отделение французского бренда одежды и обуви несло убытки. В прошлом году его выручка упала почти на 31% — до 3,2 млрд рублей, в то время как убыток вырос на четверть — почти до 667 млн рублей.

Сеть Kiabi появилась на российском рынке в 2008 году. В настоящий момент, согласно информации сайта ритейлера, в России работают 17 магазинов Kiabi в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Воронеже, Самаре и Уфе. По данным источника, к середине следующего года компания закроет все свои магазины, в том числе — интернет-магазин с доставкой по всей России.

Бренд Kiabi был основан в 1978 году Патриком Мюлье. Семья Мюлье, которая владеет долями в таких ритейлерах, как Auchan, Atac, Leroy Merlin и Decathlon, вошла в топ-25 богатейших семей мира по версии Bloomberg, ее состояние оценили в $45,9 млрд.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: sylv1rob1 / Shutterstock