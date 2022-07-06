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В России впервые осужден киберпреступник-геймер: 2,5 года за читы в World of Tanks

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Районный суд Екатеринбурга присудил автору читов для игр World of Tanks и World of Warships Андрею Кирсанову, который занимался их активной и незаконной продажей, 2,5 года ограничения свободы. Это первый в нашей стране приговор по делу о киберпреступлениях в игровой индустрии.

В России впервые осужден киберпреступник-геймер: 2,5 года за читы в World of Tanks

Следствие установило, что Андрей Кирсанов в 2014 году создал сначала программу, с помощью которой геймеры в World of Tanks, а затем World of Warships могли выбирать себе противника, тем самым обходя правила игры, а затем и сайт Ciber Tank, где продавал доступ к этой «фиче». Об этом напоминает «Ъ».

По данным следствия, стоимость доступа к читам варьировалась от 25 рублей до более 2 тыс. рублей (цена зависела от количества боев), а совокупный ущерб от действий обвиняемого мог составить 670 млн рублей (впрочем, у разработчика упомянутых игр, компании Wargaming, претензий к подсудимому нет).

Именно за продажу Андрей Кирсанов и был осужден по ч. 2 ст. 273 УК РФ, поскольку срок давности в части создания вредоносного ПО уже истек. Теперь он не может выезжать за пределы Екатеринбурга и обязан раз в месяц регистрироваться в специализированном госоргане.

Сам подсудимый вину признал и подтвердил, что обжаловать приговор не намерен. К слову, государственный обвинитель предлагал не ограничить, а  лишить Кирсанова свободы сроком на 1,5 года (максимум по этой статье – 5 лет).

Фото на обложке: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

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