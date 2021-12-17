Meta научила нейросеть анимировать «человечков» и «зверушек» на детских рисунках

Подразделение Meta по работе с искусственным интеллектом разработало технологию, которая позволяет анимировать различных «человечков» и «зверушек» на детских рисунках. Все, что нужно сделать, это просто загрузить фотографию рисунка в программу.
О запуске нового инструмента сообщается на сайте компании.
Подразделение компании Марка Цукерберга Meta AI привлекло искусственный интеллект к анимации фигур на детских рисунках. Загрузив снимок рисунка в программу, можно посмотреть, как будет двигаться «человечик» или какая-нибудь «зверушка».
Программа работает только с «человекоподобными» фигурами. Нейросеть отделяет фигуру от общего рисунка, находит ее опорные точки и добавляет анимацию.
Аниматор детских рисунков доступен по ссылке. Чтобы анимировать свой рисунок, нужно просто загрузить его в программу.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Meta
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Meta заблокировала семь организаций из-за слежки за пользователями
- 2 Суд в Москве оштрафовал Meta Platforms Марка Цукерберга на 13 млн рублей за запрещенный контент
- 3 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
- 4 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
- 5 На всероссийской олимпиаде школьникам предложат запрограммировать робота и создать игру
ВОЗМОЖНОСТИ
17 декабря 2021
17 декабря 2021
18 декабря 2021