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Meta научила нейросеть анимировать «человечков» и «зверушек» на детских рисунках

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Подразделение Meta по работе с искусственным интеллектом разработало технологию, которая позволяет анимировать различных «человечков» и «зверушек» на детских рисунках. Все, что нужно сделать, это просто загрузить фотографию рисунка в программу.

Meta научила нейросеть анимировать «человечков» и «зверушек» на детских рисунках

О запуске нового инструмента сообщается на сайте компании.

Подразделение компании Марка Цукерберга Meta AI привлекло искусственный интеллект к анимации фигур на детских рисунках. Загрузив снимок рисунка в программу, можно посмотреть, как будет двигаться «человечик» или какая-нибудь «зверушка».

Программа работает только с «человекоподобными» фигурами. Нейросеть отделяет фигуру от общего рисунка, находит ее опорные точки и добавляет анимацию.

Аниматор детских рисунков доступен по ссылке. Чтобы анимировать свой рисунок, нужно просто загрузить его в программу.

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Фото на обложке: Meta

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