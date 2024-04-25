СМИ узнали о возможном уходе Владимира Кириенко из VK после инаугурации Путина

Генеральный директор VK Владимир Кириенко может уйти со своей должности после инаугурации Путина, узнал The Bell (признан иноагентом). По словам источников издания, топ-менеджер может перейти на работу в правительство либо занять пост гендиректора «Ростелекома».

Как утверждает издание, отставка Кириенко обсуждается уже несколько месяцев, но финальное решение пока не принято. Если отставка состоится, то это произойдет уже после инаугурации президента, вместе с отставкой правительства. Другой источник утверждает, что Владимир Кириенко все же останется в VK.

В случае ухода из VK предприниматель может вернуться в «Ростелеком» и занять кресло генерального директора. Также источники называют уход в правительство как один из вариантов дальнейшей карьеры Кириенко.

Источник, близкий к правительству РФ, полагает, что возвращение в «Ростелеком» более вероятно, поскольку там Кириенко ждут большие задачи и высокие доходы.

Что касается перехода в правительство, наиболее логичным вариантом может стать кресло в Министерстве цифрового развития, говорят собеседники издания. Вместе с тем, другой источник отвергает этот сценарий.

Владимир Кириенко работает в VK с 2021 года, он пришел в компанию, когда холдинг сменил собственников. На посту гендиректора Кириенко сменил Бориса Добродеева.

Владимиру Кириенко 40 лет, он является сыном первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

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