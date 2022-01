Kismet Ивана Таврина приобрел 100% ГК «Русские Башни»

Сумма сделки, деньги на которую были выделены из собственных средств KCG и за счет кредита Сбербанка, не раскрывается.

«Русские Башни» войдут в состав АО «Новые Башни», которое создается на базе активов башенной компании «Вертикаль» и «Первой башенной компании» оператора «Мегафон». Портфель «Новых Башен» вырос до 30 тысяч объектов после сделки.

В результате включения ГК «Русские Башни» в АО «Новые Башни» акционерное участие в объединенной компании будет выглядеть следующим образом: более 65% — KCG, 25% — «Мегафон», оставшаяся доля — у структур основателя «Вертикали», сообщила компания.

«Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии», — отметил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

Kismet Capital Group в ноябре также назывался одним из претендентов на покупку «Башенной инфраструктурной компании» МТС с 23 тысячами антенно-мачтовых сооружений. Эксперты «Коммерсантъ» оценивали актив в 90-100 млрд рублей. Сделка может быть закрыта в I полугодии 2022 года.

Выручка «Русских Башен» в 2020 году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 425,7 млн рублей.

Kismet купил «Вертикаль» с 3,5 тысячи башен в 2019 году у Baring Vostok. Сумма сделки оценивалась в 10-12 млрд рублей.

Kismet Capital Group — инвестиционная группа, основанная в 2016 году Иваном Тавриным. Компания вляется первой компанией из России, успешно разместившей три SPAC-компании на американской бирже Nasdaq: Kismet Acquisition One Corp, Kismet Acquisition Two Corp, Kismet Acquisition Three Corp.

Фото на обложке: pexels.com