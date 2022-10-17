Китай стал поставлять российским компаниям до 40% бракованных микрочипов

С февраля доля бракованных микросхем и компонентов, которые Китай поставляет российским компаниям, возросла с 2% до 40%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке электроники.
Собеседник издания утверждает, что эта тенденция вызвана разрывом сотрудничества иностранных дистрибуторов с российскими партнерами. В результате, компании из РФ вынуждены искать неофициальных поставщиков.
В Минпромторге отметили, что не фиксировали рост поставок бракованных компонентов.
Как уточнил топ-менеджер крупного российского производителя электроники, нехватка комплектующих имела место и ранее в связи с логистическими трудностями во время пандемии. Сегодня, по его словам, проблему усугубили санкции.
Для сохранения темпов производства компании вынуждены закупать комплектующие у неавторизованных поставщиков, которые не гарантируют качество продукции, пояснил источник издания.
Ранее российский производитель компьютерного оборудования Kraftway заключил контракт с китайской YMTC для серийного производства контроллеров памяти.
Фото на обложке: Blue Andy /
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