РБК узнал о планах вывести классифайды из-под законопроекта о кибермошенничестве
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В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы цифрового развития и связи, подтвердили, что такая возможность рассматривается, но указали, что окончательное решение не принято. В Минцифры отметили, что говорить о конкретных поправках, включая исключение классифайдов, еще рано.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласен, что классифайды нужно вывести из-под действия закона, так как они значительно отличаются от других площадок и уже имеют опыт борьбы с мошенниками. По мнению эксперта, классифайды не выпадут из-под действия законопроекта полностью, но для них будут созданы свои правила».
- Законопроект о мерах борьбы с мошенниками был направлен в Госдуму 15 февраля, 18 марта принят депутатами в первом чтении. Среди предложений — обязательная идентификация пользователей на маркетплейсах через «Госуслуги» и запрет использовать зарубежные мессенджеры для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и сотрудников онлайн-площадок.
- Также документ обязывает интернет-платформы с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России проводить идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для размещения объявлений.
- Бизнес просил доработать законопроект. Ассоциация цифровых платформ (АЦП) попросила отменить запрет на массовые звонки и рекламные рассылки через зарубежные мессенджеры. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» предложила убрать из законопроекта положение о распознавании и хранении векторов голосов россиян.
Фото на обложке: SCARECROW artworks / Unsplash
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