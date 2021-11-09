Корпорация МСП запустила сервис обратной связи по проблемам ведения бизнеса

Предприниматели смогут направлять обращения о возникших сложностях ведения бизнеса через «Сервис 360°», запущенный на сайте Корпорации МСП. Сообщить можно о проблемах в связи с COVID-ограничениями, трудностях при проведении торгов. Кроме того, можно задать вопросы по проверкам контролирующих органов и по мерам господдержки.

Новый канал сбора связи, как сообщается в пресс-релизе корпорации, дополнит существующие — горячие линии центров «Мой бизнес».

«Каждое обращение, поступающее на сервис, будет в обязательном порядке проверяться. При необходимости к решению проблем подключатся представители профильных министерств и ведомств, контрольно-надзорные органы, региональные власти. Мы будем контролировать как в целом работает инфраструктура поддержки и как оказывается помощь конкретным предпринимателям. Отдельно мы сфокусируемся на инфраструктуре поддержки и МФО», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас «Сервис 360°» включает в себя восемь тематических разделов, в каждом из них можно оставить обращение по поводу конкретной проблемы. Количество тем для обратной связи будет увеличиваться исходя из запроса предпринимателей и ситуации. Срок рассмотрения обращений сокращен до 15 рабочих дней.

Малый и средний бизнес может получить помощь при нарушениях прав при проведении проверок, при организации и проведении закупок, при получении финансовой поддержки и услуг в организациях инфраструктуры поддержки МСП, а также при коммуникации с институтами развития.

«Сервис 360°» создан на базе «зеркального реестра проверок», который был разработан по поручению президента РФ, чтобы получать от бизнеса информации о нарушении их прав при проведении проверок. Ранее «зеркальным реестром проверок» воспользовались 211 тыс. человек.

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Фото на обложке: Unsplash