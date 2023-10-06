Комиссии за переводы юрлиц физлицам планируют ограничить

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает размер комиссии за безналичные переводы от юрлиц физлицам на одном уровне тарифов между юридическими лицами. Автор документа депутат Владислав Резник, узнал «Коммерсантъ».
Сейчас юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) при переводах средств физлицам платят банкам комиссии в размере 2–15% при превышении в среднем накопленной суммы в 200 тыс. рублей за месяц.
При этом комиссии при переводах средств между счетами юрлиц и ИП «составляют 20–100 рублей за операцию вне зависимости от накопленной суммы либо частоты переводов в месяц».
Депутаты считают, что такую разницу в тарифах за операции одного вида нельзя обосновать экономически или борьбой с отмыванием денежных средств. По словам автора законопроекта, создается ситуация, когда банки, «противодействуя повышенными комиссиями сомнительным операциям, фактически за повышенную плату сами участвуют в них», а ЦБ этому не препятствует.
По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, закон, запрещающий брать повышенные комиссии за перевод от юрлиц физлицам в рамках борьбы с обналичиванием средств, уже есть, и нужно разобраться, почему он не работает. В результате принятия еще одного закона только вырастут банковские комиссии на переводы между юрлицами, отметил он.
- В конце лета в РФ появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж. Банк России добавил «Квикпей» в реестр операторов платежных систем. Согласно информации с сайта компании, ее система позволяет совершать переводы в несколько десятков стран, в том числе «недружественных».
Фото на обложке: Evgeny Atamanenko /
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