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Комиссии за переводы юрлиц физлицам планируют ограничить

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает размер комиссии за безналичные переводы от юрлиц физлицам на одном уровне тарифов между юридическими лицами. Автор документа депутат Владислав Резник, узнал «Коммерсантъ».

Комиссии за переводы юрлиц физлицам планируют ограничить

Сейчас юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) при переводах средств физлицам платят банкам комиссии в размере 2–15% при превышении в среднем накопленной суммы в 200 тыс. рублей за месяц.

При этом комиссии при переводах средств между счетами юрлиц и ИП «составляют 20–100 рублей за операцию вне зависимости от накопленной суммы либо частоты переводов в месяц».

Депутаты считают, что такую разницу в тарифах за операции одного вида нельзя обосновать экономически или борьбой с отмыванием денежных средств. По словам автора законопроекта, создается ситуация, когда банки, «противодействуя повышенными комиссиями сомнительным операциям, фактически за повышенную плату сами участвуют в них», а ЦБ этому не препятствует.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, закон, запрещающий брать повышенные комиссии за перевод от юрлиц физлицам в рамках борьбы с обналичиванием средств, уже есть, и нужно разобраться, почему он не работает. В результате принятия еще одного закона только вырастут банковские комиссии на переводы между юрлицами, отметил он.

  • В конце лета в РФ появилась новая платежная система для денежных переводов за рубеж. Банк России добавил «Квикпей» в реестр операторов платежных систем. Согласно информации с сайта компании, ее система позволяет совершать переводы в несколько десятков стран, в том числе «недружественных».

Фото на обложке: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

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