Краудфандинговые проекты на Planeta.ru собрали 1,5 млрд рублей

Как подсчитали сотрудники компании, из общего сбора в 1,5 млрд рублей больше всего средств приходится на музыкальные (22%), социальные (21%), литературные и кинопроекты (13,8% и 14,6%, соответственно).

За 9 лет существования краудфандинговой платформы Planeta.ru успешно завершено 6659 проектов. Помимо музыкальных, социальных, литературных и кинопроектов компания также помогает собирать средства на дизайнерские, научные, технологические начинания, а также бизнес-инициативы и социальное предпринимательство. На них приходится по 4% в общей доле.

В то же время доля от общего сбора не соотносится с количеством или успешностью категорий, подчеркивают в Planeta.ru. Так, по итогам прошлого года процент успешности в научной категории составил 83%.

Как рассказали в пресс-службе компании, авторы бизнес-проектов часто используют краудфандинг в маркетинговых целях. Они запускают проекты с небольшими суммами сбора для теста идей, а основное финансирование привлекают уже с помощью инвестиций или банковских займов.

Например, предпринимательница Светлана Новак собрала с помощью краудфандинга 110 тысяч рублей на оформление документации и производство мармелада с морской капустой. Крауд-кампания позволила оценить востребованность идеи, и уже вне платформы бизнес-ангелы инвестировали в проект Новак 600 тысяч рублей.

Рекордсменом в категории «Бизнес» стал фотограф и предприниматель Иван Хафизов. В 2020 году ему удалось собрать 5,3 млн рублей на выпуск сборной модели русских резных наличников.

Еще один успешный пример – это опыт кофейного кооператива «Чёрный». Крауд-кампания этого кооператива собрала 1,3 млн рублей на открытие обжарочного цеха.

«Рассчитываю, что скоро придем к тому, чтобы при запуске нового дела, инициативы, бизнеса, будущие предприниматели и авторы по умолчанию будут использовать краудфандинг. Ведь с использованием крауд-платформы кардинально повышается удобство, прозрачность и безопасность», – полагает исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!