В России вырос спрос на кредиты наличными

В марте россияне стали чаще обращаться за кредитами наличными и займами на покупку товаров. Об этом пишет РБК со ссылкой на банки и бюро кредитных историй.

Банк «Открытие» сообщил, что спрос на потребительские кредиты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сбербанк отметил увеличение суммы кредитов на 10%. По данным «ВТБ», число заявок от клиентов в начале марта выросло на треть — но перед этим банк снизил кредитные ставки.

В январе-феврале 2020 года выдача потребительских кредитов сократилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй.

Спрос на кредиты растет на фоне обвала рубля и эпидемии коронавируса. На прошлой неделе курс евро на внебиржевом рынке превышал 90 рублей, курс доллара — 82 рубля.

В марте рубль стал одной из самых волатильных валют мира, уступив только мексиканскому песо.

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