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В России вырос спрос на кредиты наличными

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В марте россияне стали чаще обращаться за кредитами наличными и займами на покупку товаров. Об этом пишет РБК со ссылкой на банки и бюро кредитных историй. 

В России вырос спрос на кредиты наличными

Банк «Открытие» сообщил, что спрос на потребительские кредиты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сбербанк отметил увеличение суммы кредитов на 10%. По данным «ВТБ», число заявок от клиентов в начале марта выросло на треть — но перед этим банк снизил кредитные ставки. 

В январе-феврале 2020 года выдача потребительских кредитов сократилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй. 

Спрос на кредиты растет на фоне обвала рубля и эпидемии коронавируса. На прошлой неделе курс евро на внебиржевом рынке превышал 90 рублей, курс доллара — 82 рубля.

В марте рубль стал одной из самых волатильных валют мира, уступив только мексиканскому песо.

Фото: create jobs 51 / Shutterstock

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