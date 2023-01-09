Глава НПА спрогнозировала курс рубля в 2023 году

Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет спрогнозировала курс рубля в 2023 году: нацвалюта будет стремиться к балансовому для отечественной экономики курсу 75 рублей за доллар.
В этом году рубль может продолжать ослабевать на фоне снижения цен на экспортируемые из РФ ресурсы, потенциального сокращения добычи нефти и газа из-за санкционных ограничений и невозможности эти объемы реализовать, передают «Известия».
В целом это может привести к сокращению экспортной выручки и, как следствие, уменьшит предложение иностранной валюты.
«Курс доллара, который, с одной стороны, не вызовет существенной потребительской инфляции, с другой стороны, поможет нарастить экспортную выручку и покрыть расходы федерального бюджета, составляет около 75 рублей за доллар. Скорее всего, в течение следующего года рубль будет стремиться именно к этой оценке», — отметила Розенцвет.
В декабре 2022 года аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев спрогнозировал укрепление доллара в 2023 году. В этом американской валюте помогут геополитические противоречия, деглобализация и глобальная инфляция.
Мосбиржа прошлой весной зафиксировала возросший интерес россиян на неосновные валюты: оборот по операциям с турецкой лирой увеличился в 20 раз, юанем — в 182, казахстанским тенге — в 20 тыс. раз. Частные инвесторы также стали интересоваться белорусским рублем.
Аналитики объяснили интерес россиян к неосновным валютам попыткой диверсифицировать портфели, конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.
Фото на обложке: alexfan32 /
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