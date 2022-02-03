Аналитик НТИ Кувиков назвал наиболее взламываемые в России пароли

Главными причинами кибератак и мошенничества в России стали ненадежные простые пароли. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра «Сэйфнэт» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Злоумышленники чаще всего взламывают пароли с такими словами, как password, qwerty, датой рождения, номером телефона, пишет RT.

Одним из самых популярных и наименее надежных паролей стал «МесяцГод» в латинской ракладке. За декабрь такой пароль выглядел как «Ltrf,hm2021» и легко взламывался, заявил Кувиков.

Аналитики «Сэйфнэт» тестировали возможности проникновения во внутреннюю сеть организации и выяснили, что в 95% случаев уязвимость связана с возможностью легко подобрать учетные данные пользователей из-за простых паролей.

Излюбленный метод злоумышленников называется «брутфорс». При попытке входа сначала перебираются слова из словарей самых популярных простых паролей, затем используются варианты, созданные на основе «социальной инженерии».

Аналитик НТИ призвал россиян отказаться от простых и установленных по умолчанию паролей.

Самыми популярными паролями у россиян в прошлом году стали «qwerty123», «qwerty1» и «123456», на кириллице — «йцукен», «пароль» и «любовь».

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Фото на обложке: pexels.com