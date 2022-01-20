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DLBI составил топ самых популярных паролей россиян в 2021 году

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Самыми популярными паролями в прошлом году у россиян стали «qwerty123», «qwerty1» и «123456», на кириллице — «йцукен», «пароль» и «любовь».

DLBI составил топ самых популярных паролей россиян в 2021 году

Сервис утечки данных DLBI в ходе исследования проанализировал 35,5 млрд уникальных пар и логинов россиян в 2021 году. Сложными оказались только 3,5%, содержащими более десяти знаков — 16,5%, сообщили «Известия».

Все еще самыми распространенными паролями остаются «qwerty123», «qwerty1» и «123456». Затем идут «a11111» и «123456789».

В список популярных кириллических паролей также вошли: «привет», «наташа», «максим», «марина» , «люблю», «андрей» и «кристина».

Аналитики опасаются, что возможный ущерб от подбора паролей для россиян с каждым годом будет только расти. Мошенники, получив доступ к электронной почте, могут сбросить пароль к онлайн-банку или сервису «Госуслуги», затем попытаться обойти двухфакторную аутентификацию. И это если SMS-подтверждение вообще включено, что для тех же госуслуг далеко не правило, — добавили они.

Простые пароли опасны тем, что их легко выявить методом перебора и взломать аккаунт. В крупнейших банках, почтовых сервисах и социальных сетях сообщили, что не позволяют клиентам и пользователям устанавливать легкие пароли от личных кабинетов.

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Фото на обложке: Unsplash

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