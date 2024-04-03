Большинство банков Казахстана прекратили обслуживать карты «Мир»

Большинство казахстанских банков больше не обслуживают карты российской платежной системы «Мир». Причиной стали антироссийские санкции. В банке «Центркредит» подтвердили отказ от «Мира» еще с 26 февраля.

«Нет, они под санкциями. Вы можете даже не стараться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта "Мир" под санкциями для Казахстана», — пояснили в банке «Центркредит» агентству «Интерфакс-Казахстан».

В банке «Форте» также подтвердили, что переводы недоступны в связи с санкциями. Российские карты больше не обслуживают и в «Народном банке», а также в «Нурбанке».

Услуги некоторых кредитных организаций, которые пока продолжают обслуживания, предоставляется ограниченно. Например, в ВТБ еще можно снять средства с карт «Мир» в банкоматах, однако их устройство выдаст в национальной валюте.

Проблемы с обслуживанием есть и в «Береке банке», сейчас доступно снятие наличных в банкоматах и терминалах, но денежные переводы других банкгов при этом невозможны.

В феврале этого года США ввели санкции в отношении оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК).

Почти сразу приложения НСПК пропали из App Store, а через месяц их удалили из Google Pay.

Из-за санкций обслуживать карты «Мир» не будут банки стран ближнего зарубежья. Так, с 30 марта работу с ними прекратили большинство банков Армении, а с 5 апреля аналогичные меры начнут действовать в Киргизии.

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