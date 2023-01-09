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Казахстан планирует выйти из соглашения о взаимной конвертируемости рубля и тенге

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство Казахстана подготовило проект постановления о денонсации соглашения между Россией и Казахстаном, а также центральными банками двух стран о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов рубля и тенге. По мнению Астаны, соглашение утратило свою актуальность.

Казахстан планирует выйти из соглашения о взаимной конвертируемости рубля и тенге

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, Банком России и правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, совершенное в городе Москве 20 января 1995 года», — говорится в документе, опубликованном на портале «Открытые нормативно правовые акты» Республики Казахстан.

Соглашение по взаимной конвертируемости и стабилизации курсов тенге и рубля было подписано двумя странами в январе 1995 года. По этому документу Россия и Казахстан взяли на себя обязательство поэтапно проводить мероприятия по стабилизации курсов валют по отношению друг к другу и к свободно конвертируемым валютам, а также достичь их взаимной конвертируемости.

Как следует из проекта постановления, текущее соглашение устарело из-за значительных изменений в экономическом положении обеих стран.

До 20 января проект проходит процедуру публичного обсуждения. Документ вступит в силу со дня его подписания.

Фото на обложке: Unsplash

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