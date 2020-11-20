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Ladies Who Tech проведет бесплатные менторские сессии для девушек-стартаперов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Эксперты по развитию бизнеса, разработке и маркетингу сообщества Ladies Who Tech проведут бесплатные консультации для девушек-стартаперов. Все встречи пройдут онлайн 12 и 13 декабря 2020 года. Об этом Rusbase сообщили организаторы мероприятия.

Ladies Who Tech проведет бесплатные менторские сессии для девушек-стартаперов

Каждая консультация рассчитана на 45 минут индивидуального общения со специалистом.

Отмечается, что участник сможет самостоятельно выбрать подходящего эксперта или интересующие направления: 

  • финансы и инвестиции;
  • бизнес-моделирование;
  • маркетинг и продажи;
  • PR и коммуникации;
  • юридические вопросы;
  • развитие бизнеса и партнерства;
  • развитие RnD;
  • HR и people development.

Чтобы принять участие в сессиях, необходимо до 30 ноября заполнить краткую анкету и подготовить список вопросов для менторов. За несколько дней до мероприятия всем участникам придет инструкция по подключению и регистрации.

«Во время карантина и после очень важна взаимоподдержка ... Ждем “в гости” женские технологические проекты — пока что на декабрьские выходные, но с продолжением», — комментирует основательница Ladies Who Tech Ирина Яшина. 

LadiesWhoTech — это сообщество девушек в tech-индустрии. По собственным данным, сейчас в сообществе более 130 участниц, которые являются tech-предпринимательницами и сотрудницами tech-стартапов, технопарков и бизнес-инкубаторов, а также журналистами и пиарщиками из России, Европы и США.

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Фото: fizkes / Shutterstock

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