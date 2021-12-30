Эксперты обнаружили крупнейший в истории интернета ботнет

Киберпреступники объединили несколько ботнетов, чтобы совершать разрушительные DDoS-атаки. Эксперты по кибербезопасности зафиксировали множество атак мощностью более 1 Тбит/с и продолжительностью нескольких суток. Чаще всего они были направлены на развлекательный сектор, ритейл, издательские дома и финтех-компании.

Обнаруженный ботнет стал самым крупным за историю интернета, сообщили «Известия» со ссылкой на данные StormWall. Раньше индустрия кибербезопасности такого не видела, отмечают специалисты.

Множество атак мощностью более 1 Тбит/с было зафиксировано в декабре 2021 года. Они длились в течение нескольких суток. Всего было зафиксировано около 230 атак, из которых:

72 (32%) пришлись на развлекательную сферу;

55 (24%) — на ритейл;

28 (12%) — на финансовый сектор;

23 (10%) — на интернет-провайдеры и хостинги;

16 (7%) — на банки;

9 (4%) — на образование;

8 (3,5%) — на страхование;

7 (2%) — на медицину;

6 (2,5%) — на СМИ.

По данным специалистов, атаки проводились с помощью нового ботнета, состоящего из нескольких десятков тысяч серверов с разными операционными системами. Также в них использовали вебкамеры, роутеры, умные телевизоры. Так как в ботнет входят разные устройства с различными операционными системи, эксперты делают вывод, что они заражены разными способами.

Все атаки совершались с одиноковой мощностью, но при этом имели разную географию, что, по мнению специалистов, говорит о том, что использовался не один ботнет, а несколько, объединенных в единую систему управления.

Ресурсы ботнета были разделены между несколькими пользователями, которые могли запускать DDoS-атаки одновременно. Экспертам удалось выяснить, что около 50% вредоносного трафика идет из Японии, 30% — из США и 20% — из других стран.

Кибепреступники объединяют ботнеты для того, чтобы повысить мощность атаки. Это позволяет им пробить DDoS-защиту.

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