Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты обнаружили крупнейший в истории интернета ботнет

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Киберпреступники объединили несколько ботнетов, чтобы совершать разрушительные DDoS-атаки. Эксперты по кибербезопасности зафиксировали множество атак мощностью более 1 Тбит/с и продолжительностью нескольких суток. Чаще всего они были направлены на развлекательный сектор, ритейл, издательские дома и финтех-компании.

Эксперты обнаружили крупнейший в истории интернета ботнет

Обнаруженный ботнет стал самым крупным за историю интернета, сообщили «Известия» со ссылкой на данные StormWall. Раньше индустрия кибербезопасности такого не видела, отмечают специалисты. 

Множество атак мощностью более 1 Тбит/с было зафиксировано в декабре 2021 года. Они длились в течение нескольких суток. Всего было зафиксировано около 230 атак, из которых:

  • 72 (32%) пришлись на развлекательную сферу;
  • 55 (24%) — на ритейл;
  • 28 (12%) — на финансовый сектор;
  • 23 (10%) — на интернет-провайдеры и хостинги;
  • 16 (7%) — на банки;
  • 9 (4%) — на образование;
  • 8 (3,5%) — на страхование;
  • 7 (2%) — на медицину;
  • 6 (2,5%) — на СМИ.

По данным специалистов, атаки проводились с помощью нового ботнета, состоящего из нескольких десятков тысяч серверов с разными операционными системами. Также в них использовали вебкамеры, роутеры, умные телевизоры. Так как в ботнет входят разные устройства с различными операционными системи, эксперты делают вывод, что они заражены разными способами.

Все атаки совершались с одиноковой мощностью, но при этом имели разную географию, что, по мнению специалистов, говорит о том, что использовался не один ботнет, а несколько, объединенных в единую систему управления.

Ресурсы ботнета были разделены между несколькими пользователями, которые могли запускать DDoS-атаки одновременно. Экспертам удалось выяснить, что около 50% вредоносного трафика идет из Японии, 30% — из США и 20% — из других стран.

Кибепреступники объединяют ботнеты для того, чтобы повысить мощность атаки. Это позволяет им пробить DDoS-защиту. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: AlyoshinE / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эксперты выявили предновогоднюю мошенническую схему с розыгрышем денег
  2. 2 Десять IT-угроз для бизнеса и как от них защититься
  3. 3 Финансовая пирамида: 6 признаков, что вас хотят обмануть
  4. 4 Как не ошибиться с выбором IT-подрядчика: советы эксперта
  5. 5 Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 3 месяца

Истории

Как разрушить миллиардный бизнес за 10 секунд: история Джеральда Ратнера

Истории

Главные сделки 2021 года в российском венчуре — выбор инвесторов

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Новости

«Это рабство, а не работа»: сотрудники «Яндекс.Еды» начали забастовку и требуют изменить условия труда