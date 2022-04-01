Упрощенная оплата через СБП и наказание за фейки о работе госорганов: новые законы в апреле

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, упрощенная оплата через СБП и наказание за фейки о работе госорганов РФ — в апреле в России вступает в силу ряд новых законов, рассказываем о них.

Банкротства

Вводится шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Льготная ипотека

Увеличивается максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки — с 3 млн до 12 млн рублей. Кредит можно взять на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Лимит по кредиту для остальных регионов вырастет с 3 млн до 6 млн рублей.

Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апреля, составит до 12% годовых. Граждане, которые оформили кредит до 1 апреля, будут выплачивать его по ставке до 7% годовых.

Госуслуги с 14 лет

Граждане старше 14 лет получат возможность самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги». Для этого нужно указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. Детей до 14 лет могут регистрировать только законные представители, которые сами имеют регистрацию в ЕСИА.

Для чего «Госуслуги» подросткам: можно зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

Система быстрых платежей

Оплата товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП) упрощается. Банки-участники системы обязаны предоставить возможность использовать мобильное приложение СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП.

Социальная сфера

Социальные пенсии (по инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны) в стране проиндексируют на 8,6 %. Это затронет 4 млн человек.

Получить меры социальной поддержки теперь проще. Установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов граждан.

Ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом теперь грозит такая же ответственность, как за фейки о действиях ВС РФ. За распространение будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет, также за дискредитацию работы госорганов предусмотрены штрафы.

Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.

Поддержка граждан и бизнеса

Отменен НДФЛ с процентных доходов, которые были получены по банковским вкладам в 2021–2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и на землю для физлиц и организаций зафикисрована на уровне 1 января 2022 года.

Под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили, купленные с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 млн рублей и выше. Ранее под эту категорию подпадали транспортные средства стоимостью от 3 млн рублей.

Для IT-компаний на 2022–2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.

Упрощается и ускоряется ввод иностранных лекарств на российский рынок.

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