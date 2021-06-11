Бизнесмены лучше всего разбираются в предпринимательском праве и хуже всего — в налоговом

Российские предприниматели лучше всего разбираются в вопросах предпринимательского права и хуже всего — в вопросах налогового. Такие данные были получены по итогам Всероссийского правового предпринимательского диктанта, который проходил в 2021 году с 26 мая по 2 июня (результаты есть у RB.ru).
Рейтинг грамотности:
- Предпринимательское право. На вопросы этого блока правильно ответили 61%.
- Корпоративное право — 59% верных ответов.
- Арбитражное право — 57%.
- История российского предпринимательства — 55%.
- Гражданское право — 51%.
- Налоговое право — 49%.
Предприниматели в возрасте 18-23 лет лучше всего разбираются в предпринимательском и корпоративном праве (по 57% верных ответов). Хуже всего — в вопросах налогового права (34%).
Возрастная группа 24-35 лет, напротив, уверенней всего чувствует себя в вопросах налогового права (69%) и хуже всего — в вопросах истории российского предпринимательства.
Бизнесмены 36-45 лет больше всего разбираются в арбитражном праве (75%) и меньше всего — в налоговом.
Предприниматели 46-59 лет так же, как и предыдущая группа, лучше всего знают арбитражное право (65%), но меньше всего — гражданское (40%).
Участники в возрасте от 60 лет хорошо знают предпринимательское право (62%) и налоговое (61%), но хуже разбираются в гражданском праве (38%).
О диктанте
Всероссийский правовой предпринимательский диктант в 2021 году проходил с 26 мая по 2 июня среди 79 277 предпринимателей из всех субъектов РФ. Организаторы — «Деловая Россия» и Европейская юридическая служба.
Цель проекта — помочь бизнесменам выявить слабые стороны и пробелы в знании законодательства и соблюдении своих прав и обязанностей. Также проект направлен на профилактику правонарушений.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «С большой вероятностью»: Набиуллина о новом повышении ключевой ставки
- 2 Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать
- 3 «Тинькофф» купил акции Санкт-Петербургской биржи
- 4 Стэнфордский профессор из фильма Дудя объяснил, почему инвесторам не надо закрывать раунды в одиночку
- 5 Технологический бум в России: эксперты подвели итоги ПМЭФ-2021