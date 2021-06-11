Бизнесмены лучше всего разбираются в предпринимательском праве и хуже всего — в налоговом

Российские предприниматели лучше всего разбираются в вопросах предпринимательского права и хуже всего — в вопросах налогового. Такие данные были получены по итогам Всероссийского правового предпринимательского диктанта, который проходил в 2021 году с 26 мая по 2 июня (результаты есть у RB.ru).

Рейтинг грамотности:

Предпринимательское право. На вопросы этого блока правильно ответили 61%.

Корпоративное право — 59% верных ответов.

Арбитражное право — 57%.

История российского предпринимательства — 55%.

Гражданское право — 51%.

Налоговое право — 49%.

Предприниматели в возрасте 18-23 лет лучше всего разбираются в предпринимательском и корпоративном праве (по 57% верных ответов). Хуже всего — в вопросах налогового права (34%).

Возрастная группа 24-35 лет, напротив, уверенней всего чувствует себя в вопросах налогового права (69%) и хуже всего — в вопросах истории российского предпринимательства.

Бизнесмены 36-45 лет больше всего разбираются в арбитражном праве (75%) и меньше всего — в налоговом.

Предприниматели 46-59 лет так же, как и предыдущая группа, лучше всего знают арбитражное право (65%), но меньше всего — гражданское (40%).

Участники в возрасте от 60 лет хорошо знают предпринимательское право (62%) и налоговое (61%), но хуже разбираются в гражданском праве (38%).

О диктанте

Всероссийский правовой предпринимательский диктант в 2021 году проходил с 26 мая по 2 июня среди 79 277 предпринимателей из всех субъектов РФ. Организаторы — «Деловая Россия» и Европейская юридическая служба.

Цель проекта — помочь бизнесменам выявить слабые стороны и пробелы в знании законодательства и соблюдении своих прав и обязанностей. Также проект направлен на профилактику правонарушений.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash