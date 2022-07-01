Новый налоговый режим для МСБ, ограничение комиссий за переводы: какие законы вступают в силу в июле

В июле 2022 года в России вступает в силу ряд новых законов: для малого бизнеса (МСБ) вводится новый налоговый режим, комиссии за переводы средств от юрлиц и ИП к физлицам будут ограничены, банки обяжут указывать полную стоимость потребкредита.
Об этих и других нововведениях читайте в нашем материале.
- Впервые зарегистрированные малый бизнес и индивидуальные предприниматели смогут выбрать новый режим налогообложения — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Для бизнеса на этом режиме обещают сократить отчетность и не взимать страховые взносы. Эксперимент начался в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, продлится до 31 декабря 2027 года.
- Устанавливается, что сумма комиссии за переводы денег со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может зависеть от назначения платежа либо суммы перевода.
- Иностранцам и лицам без гражданства – победителям и финалистам конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» будут выдавать вид на жительство в РФ в упрощенном порядке: разрешение на временное проживание теперь не нужно.
- Паспорт начнут оформлять в течение пяти рабочих дней с момента подачи документов.
- Должники смогут подавать заявление на сохранение прожиточного минимума от списания сразу в банк. Так доходы можно будет защитить, даже если взыскатель передал передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.
- С 3 июля вступает требование, по которому банки обязаны информировать о полной стоимости потребкредита или займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Это должно снизить риски банковских клиентов.
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