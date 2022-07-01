В июле 2022 года в России вступает в силу ряд новых законов: для малого бизнеса (МСБ) вводится новый налоговый режим, комиссии за переводы средств от юрлиц и ИП к физлицам будут ограничены, банки обяжут указывать полную стоимость потребкредита.

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Новый налоговый режим для МСБ, ограничение комиссий за переводы: какие законы вступают в силу в июле