В июне 2024 года в России вступает в силу ряд новых законодательных норм: маркировка сигарет и вейпов станет цифровой, продавцы будут отчитываться за каждую банку пива, а лицензии на импорт и экспорт в ЕАЭС можно будет получить онлайн. Рассказываем о главном.

Табачная отрасль перейдет на «цифровой акциз», продавцы отчитаются за каждую банку пива: что нового с июня