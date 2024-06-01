Табачная отрасль перейдет на «цифровой акциз», продавцы отчитаются за каждую банку пива: что нового с июня

Анастасия Марьина
В июне 2024 года в России вступает в силу ряд новых законодательных норм: маркировка сигарет и вейпов станет цифровой, продавцы будут отчитываться за каждую банку пива, а лицензии на импорт и экспорт в ЕАЭС можно будет получить онлайн. Рассказываем о главном.
Табачная отрасль перейдет на «цифровой акциз», продавцы отчитаются за каждую банку пива: что нового с июняАвтор: Анастасия Марьина
Что меняется с 1 июня:
- Табачная отрасль переходит на так называемый «цифровой акциз». Теперь маркировать табачную и никотиносодержащую продукцию будут с помощью уникального QR-кода, который будут наносить на пачку. Ранее на подакцизные товары наносили специальную акцизную марку, которая подтверждала подлинность товара.
- В полную силу заработает маркировка пива и слабоалкогольных напитков — продавцы начнут передавать данные о продаже каждой бутылки или банки в единую информационную систему. Такая мера должна помочь в борьбе с нелегальной продукцией, доля которой в пиве может достигать 30%. Требование распространяется как на розничные магазины, так и на общепит.
- Начинают действовать новые правила для сертификации разработанных IT-программ, которые должны упростить этот процесс. Ранее разработчики софта сертифицировали каждый новый релиз продукта: направляли его в аккредитованную ФСТЭК лабораторию, и в среднем процесс занимал от трех месяцев до полугода.
- Рестораны и кафе теперь могут продавать алкоголь на летних верандах и террасах. Сейчас почти везде это запрещено: бизнес либо не продает спиртное на сезонных площадках, либо делает это нелегально (штрафы предусмотрены в размере до 300 тыс. рублей). В Москве продажа алкоголя легализована: можно купить напитки крепостью не выше 16 градусов.
Что меняется с 24 июня:
- Лицензии на импорт и экспорт в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно будет получить онлайн. Это упростит и автоматизирует процессы торговли с третьими странами в рамках ЕАЭС.
Фото на обложке: Unsplash
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