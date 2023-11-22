Российские автодилеры стали судиться с Renault

Российские автодилеры «РТДС центр» и «БН-моторс» обратились в арбитражные суды с исками против Renault. Общая сумма взысканий составляет 760 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД).
Заявление «РТДС центр» подано в Арбитражный суд Москвы в октябре, сумма требований по нему — 534 млн рублей: примерно 150 млн рублей на дилерский центр. Всего у компании было четыре салона французской марки. «БН-моторс» подала два иска к Renault в арбитраж Калужской области. Сумма требований по ним составляет 228 млн рублей.
По словам главы РоАД Алексея Подщеколдина, еще как минимум 10 дилеров хотят подать иски к Renault. К моменту ухода из России французскую марку в стране представляли 152 дилера.
Renault в марте 2022 года приостановила промышленную деятельность в России. Тогда автопроизводитель оценил своей бизнес в России (втором по величине рынке) в €2,2 млрд. Весной прошлого года активы компании перешли в госсобственность: доля компании в «АвтоВАЗе» будет принадлжать ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — администрации Москвы.
Фото на обложке: Unsplash
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