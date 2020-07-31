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Подписан закон об особом налоговом режиме для бизнеса при временной утрате прав на «упрощенку»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малому бизнесу, который незначительно превысил лимиты по выручке и количеству сотрудников при упрощенной системе налогообложения (УСН), перейти временно на особый режим уплаты налогов, а не на общий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Подписан закон об особом налоговом режиме для бизнеса при временной утрате прав на «упрощенку»

УСН ориентирован на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для его применения необходимо, чтобы сотрудников было менее 100 человек, а доход не превышал 150 млн рублей в год.

В рамках «упрощенки» можно выбрать объект налогообложения «доходы» (ставка в этом случае 6%) или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов — «доходы минус расходы» (ставка 15%).

Закон позволит тем представителям МСП, которые перестали временно соответствовать этим условиям, не переходить на общий режим налогообложения, а применять особый режим.

  • Этим режимом можно будет воспользоваться, если объем выручки составляет от 150 до 200 млн рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек. Ставка налога составит 8% при налогообложении доходов, 20% — при налогообложении «доходы минус расходы». При этом субъектам РФ запрещается изменять данные ставки.

Если по итогам налогового периода доходы или средняя численность работников налогоплательщика превысят 200 млн рублей и 130 человек соответственно, бизнес должен будет перейти на общий режим налогообложения.

Путин также подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. 

Президент в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.

Закон предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

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