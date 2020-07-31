Подписан закон об особом налоговом режиме для бизнеса при временной утрате прав на «упрощенку»

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малому бизнесу, который незначительно превысил лимиты по выручке и количеству сотрудников при упрощенной системе налогообложения (УСН), перейти временно на особый режим уплаты налогов, а не на общий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

УСН ориентирован на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для его применения необходимо, чтобы сотрудников было менее 100 человек, а доход не превышал 150 млн рублей в год.

В рамках «упрощенки» можно выбрать объект налогообложения «доходы» (ставка в этом случае 6%) или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов — «доходы минус расходы» (ставка 15%).

Закон позволит тем представителям МСП, которые перестали временно соответствовать этим условиям, не переходить на общий режим налогообложения, а применять особый режим.

Этим режимом можно будет воспользоваться, если объем выручки составляет от 150 до 200 млн рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек. Ставка налога составит 8% при налогообложении доходов, 20% — при налогообложении «доходы минус расходы». При этом субъектам РФ запрещается изменять данные ставки.

Если по итогам налогового периода доходы или средняя численность работников налогоплательщика превысят 200 млн рублей и 130 человек соответственно, бизнес должен будет перейти на общий режим налогообложения.

Путин также подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ.

Президент в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.

Закон предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.