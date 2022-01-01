«Приземление» IT-гигантов, льготы для общепита, налоговый вычет на спорт: какие законы вступают в силу в январе

В январе 2022 года в России вступает в силу ряд новых законов. Иностранным IT-компаниям придется открыть в стране свой филиал, больше предприятий сферы общепита смогут рассчитывать на льготы, также появится возможность вернуть часть денег за занятия спортом. Об этих и других нововведениях читайте в нашем материале.

«Приземление» IT-гигантов

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. человек обяжут открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.

Нарушителям новых требований грозят санкции: от замедления работы до полной блокировки.

Льготы для общепита

Предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юрлиц и ИП, которые работают в сфере общественного питания, увеличивается до 1500 человек. Это позволит отнести их к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, большее число предприятий общепита сможет рассчитывать на льготы для малого бизнеса.

Также услуги общепита, которые оказываются через объекты общественного питания и при выездном обслуживании, не облагаются НДС.

Налоговый вычет на спорт

Граждане смогут вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Применить налоговый вычет можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Отказ от идентификации по биометрии

С начала 2022 года отказ граждан использовать биометрические данные для идентификации не сможет быть основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Меры для снижения закредитованности населения

Банк России сможет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО). Виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения будет определять совет директоров мегарегулятора.

Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда будет повышен до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля.

Величина прожиточного минимума также вырастет и составит в целом по России 12 654 рубля на душу населения, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Электронный документооборот в сфере трудовых отношений

Теперь при приеме на работу россиян без трудового стажа не требуется их согласие на взаимодействие с помощью электронного документооборота.

Электронный документооборот, как ожидается, поможет работникам без посещения кадровой службы подписывать документы электронной подписью и иметь быстрый доступ к необходимой документации.

Прямые выплаты из ФСС

Страховые выплаты будут перечисляться Фонд социального страхования (ФСС) напрямую — на банковский счет или через «Почту России». Это должно позволить гражданам получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей.

Изменения касаются выплат по больничным, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременного пособия при рождении ребенка.

Оптимизация госзакупок

Число конкурентных способов закупок сократится до трех наиболее распространенных — конкурс, аукцион, запрос котировок. Другие способы будут исключены, так как они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.

Регулирование в сфере профессиональных услуг на финансовом рынке

Банк России наделен полномочиями по регулированию, контролю и надзору в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке. Оказывающими такие услуги считаются бюро кредитных историй, лица, осуществляющие актуарную деятельность, кредитные рейтинговые агентства и аудиторские организации на финансовом рынке.

Установлено, что Банк России также ведет базы данных об этих лицах.

Изменения в законе о кредитных историях

Квалифицированные бюро кредитных историй будут обязаны указывать индивидуальный рейтинг заемщиков — числовое значение кредитоспособности, которое считается по методике Банка России. Ориентируясь на него, граждане смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность.

Срок хранения записей кредитной истории будет сокращен с 10 до 7 лет.

Дистанционное открытие счета

Банки с универсальной лицензией будут обязаны обеспечить клиентам-физлицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях через сайт или мобильное приложение банка после прохождения идентификации.

При этом официальный сайт и мобильное приложение кредитной организации должны отвечать критериям, которые установил Банк России.

Передача автору прав на изобретения, созданные на средства бюджета

Разработан механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые были профинансированы государством. Установлен ограниченный перечень случаев, при которых права на такие разработки закрепляются за государством, — в остальных случаях они должны быть переданы разработчикам.

Однако за государством сохраняется право их безвозмездного использования для своих нужд в случае необходимости.

Вино только из винограда

Вводится запрет на использование слова «вино» и его производных на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда. В противном случае продукция теперь является фальсифицированной.

Единый регистр сведений о населении

С 1 января в России начинает действовать единый федеральный информационный регистр. Он будет содержать Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан. Таким образом общие даные, которыми располагает государство, будут собраны воедино. Новую информацию собирать не будут.

Закон упростит получение субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту.

Развитие туризма

На сайте Ростуризма появится специальный реестр турагентов. Это должно гарантировать туристам безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг.

Также в России официально появится сельский туризм — посещение сельской местности или малых городов, где живет до 30 тыс. человек.

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Фото на обложке: Unsplash