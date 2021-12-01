Последствия за продажу товаров без маркировки и доступ к социальным сайтам: новые законы в декабре

В последний месяц 2021 года в России вступает в силу ряд новых законов. Так, ужесточается борьба с финансовыми пирамидами, вводится административная ответственность за продажу немаркированных товаров и бесплатный доступ к социальным сайтам.

Рассказываем о нововведениях декабря.

Борьба с финансовыми пирамидами

С 1 декабря вводится досудебная блокировка сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды и вводят пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, а также предлагают финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Доступ к социально значимым сайтам

У пользователей появится возможность бесплатно пользоваться социально значимыми сайтами. В перечень войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал Госуслуги.

Другие социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

Изменения в законе «О связи»

Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу России, с 1 декабря могут быть только российские юрлица.

Также операторы связи будут обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую туда заносят юрлица и ИП.

Последствия за продажу немаркированной продукции

Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств.

Также за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельной маркировки будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

Оборот охотничьих угодий

С 9 декабря юрлица или индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственное соглашение, после истечении срока его действия смогут заключить соглашение на новый срок без аукциона.

Также будет создан реестр недобросовестных лиц, заключивших такие соглашения, и участников аукциона на право их заключения.

Сертификация

Для обязательной сертификации с 23 декабря начнут привлекать экспертов-аудиторов.

К ним есть ряд особых требований: эксперты-аудиторы должны обладать знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной области и входить в специальный реестр. Они должны быть независимы от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей.

Реестр отмененных доверенностей

С 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене не только нотариальных доверенностей, но также тех, которые были оформлены в простой форме. Любой желающий сможет получить выписку из реестра.

Это должно помочь в борьбе с поддельными доверенностями.

Сдача отпечатков пальцев и медосмотры для иностранцев

Также с конца декабря все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 дней, должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее включает подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Все процедуры иностранцы должны пройти в течение 90 дней со дня въезда в РФ, а те, кто приезжает в Россию работать, — в течение 30 дней.

Отмена условия о наличии неснижаемого остатка

С 30 декабря банки не смогут включать в кредитный договор условия, по которым заемщик обязан иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.

Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (например, юридического сопровождения или консультаций), навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней. Ранее от нефинансовых услуг чаще всего отказаться не получалось.

Запрет заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах

Кредитор не сможет проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.

Нововведение должно защитить людей, которые обращаются в финансовые организации за кредитом, от навязывания дополнительных услуг.

Защита окружающей среды

Также с конца декабря начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ: их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

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Фото на обложке: Unsplash