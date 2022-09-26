Четверть российских IT-специалистов планирует релокацию в ближайший год

В 2022 году 6% российских IT-специалистов уехали из страны, еще 25% планирует покинуть РФ в ближайший год. 6% айтишников переехали в другие регионы, 5% переехали за границу еще до 2022 года. Однако большая часть специалистов не переезжала.

После объявления частичной мобилизации желающих покинуть Россию стало больше, пишет Forbes со ссылкой на прос компании Ventra. Исследование проводилось 5-15 сентября среди более 500 специалистов разного уровня.

Управляющий партнер компании Ventra и платформы для поиска временного персонала Ventra Go! Екатерина Карабанова считает, что часть из тех, кто запланировал переезд после 21 сентября, могут изменить планы из-за директивы Минобороны, что IT-специалисты не попадут под частичную мобилизацию.

В 2022 году работа у всех специалистов и менеджеров компаний изменилась: у 22% респондентов появились новые возможности для развития, у 19% — бизнес закрылся или фирма покинула рынок РФ.

Еще у 33% на первое место вышло импортозамещение: после ухода многих иностранных производителей ПО компании тестируют и интегрируют к себе решения, доступные в России.

Большинство респондентов предположили, что быстрее всего в IT-сфере в дальнейшем будет развиваться направление «информационной безопасности».

Минобороны 23 сентября уточнило список категорий работников, которые не попадут под частичную мобилизацию. Это сотрудники сферы информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих СМИ и банков.

Привлекаться на военную службу не будут сотрудники: аккредитованных организаций, работающих в сфере IT. При этом они должны быть задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

российских операторов связи, которые обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;

системообразующих организациий в сфере информации и связи, а также учредители и издатели зарегистрированного СМИ;

организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. Компаниям необходимо подать списки по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

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