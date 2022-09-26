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Четверть российских IT-специалистов планирует релокацию в ближайший год

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году 6% российских IT-специалистов уехали из страны, еще 25% планирует покинуть РФ в ближайший год. 6% айтишников переехали в другие регионы, 5% переехали за границу еще до 2022 года. Однако большая часть специалистов не переезжала.

Четверть российских IT-специалистов планирует релокацию в ближайший год

После объявления частичной мобилизации желающих  покинуть Россию стало больше, пишет Forbes со ссылкой на прос компании Ventra. Исследование проводилось 5-15 сентября среди более 500 специалистов разного уровня.

Управляющий партнер компании Ventra и платформы для поиска временного персонала Ventra Go! Екатерина Карабанова считает, что часть из тех, кто запланировал переезд после 21 сентября, могут изменить планы из-за директивы Минобороны,  что IT-специалисты не попадут под частичную мобилизацию.

В 2022 году работа у всех специалистов и менеджеров компаний изменилась: у 22% респондентов появились новые возможности для развития, у 19% — бизнес закрылся или фирма покинула рынок РФ.

Еще у 33% на первое место вышло импортозамещение: после ухода многих иностранных производителей ПО компании тестируют и интегрируют к себе решения, доступные в России.

Большинство респондентов предположили, что быстрее всего в IT-сфере в дальнейшем будет развиваться направление «информационной безопасности». 

Минобороны 23 сентября уточнило список категорий работников, которые не попадут под частичную мобилизацию. Это сотрудники сферы информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих СМИ и банков.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Привлекаться на военную службу не будут сотрудники:

  • аккредитованных организаций, работающих в сфере IT. При этом они должны быть задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
  • российских операторов связи, которые обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;
  • системообразующих организациий в сфере информации и связи, а также учредители и издатели зарегистрированного СМИ;
  • организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Компаниям необходимо подать списки по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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