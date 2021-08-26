«Лента» закрыла сделку по покупке пермской сети «Семья»

Цена покупки незначительно изменилась в результате корректировок, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала сети «Семья». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2,35 млрд рублей.

«Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья» в течение 12 месяцев.

«Приобретение группы компаний "Семья" способствует экспансии "Ленты" в более мелкие форматы магазинов, при этом создает прочную основу для развития нашей сети и укрепления позиций в Пермском крае», — отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

В рамках интеграции бизнеса «Лента» намерена совершенствовать текущий уровень обслуживания в приобретенных магазинах, а также использовать опыт сети «Семья» по производству кулинарных и кондитерских изделий. Кроме того, расположение магазинов сети позволит «Ленте» запустить экспресс-доставку по всей Перми и будет способствовать развитию онлайн-бизнеса в Пермском крае.

Лента заключила соглашение о приобретении сети «Семья» в июне 2021 года. В результате приобретения доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%. Ожидается, что объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ритейлера в Перми.

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