Глава хобби-гипермаркетов «Леонардо»: закон о цифровых платформах решит только 5-10% проблем

Законопроект о цифровых платформах в текущем виде решает 5–10% проблем, которые есть в отрасли, заявил председатель совета директоров АО «Планета увлечений» (сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо») Борис Кац. Об этом он заявил на круглом столе газеты «Коммерсантъ», пишет издание.

Классическая торговля и маркетплейсы оказались в неравных условиях, сказал Кац. По его словам, торговля регулируется намного жестче: ритейлеры отвечают за всех поставщиков, и если те не платят налоги, то претензии Федеральная налоговая служба предъявит торговой сети. «Это отрасль, в которой практически нет самозанятых и которая тратит много денег на проверки легальности товара, уплаты налогов контрагентами и так далее», — добавил он.

Почему маркетплейсы в лучших условиях. Растущий бизнес маркетплейсов, по мнению Каца, пользуется налоговыми преференциями, а сами платформы не всегда отвечают за продажу контрафактных товаров. Из-за этого себестоимость товаров на онлайн-площадках намного ниже, и классический ритейл теряет позиции. «Серый» и «черный» бизнес при этом растет, а государство недополучает налоги, считает он.

Законопроект о цифровых платформах решает «5–10% этих проблем, а вовсе не 100%», уверен Кац. По его словам, это связано с тем, что каждое ведомство смотрит на свою часть проблематики, а не комплексно. «Снизилось среднее качество товаров, у граждан во многих небольших городах пропал мгновенный доступ к товарам», — отметил он.

За уравнение условий для маркетплейсов и ритейла ранее выступил гендиректор строительного торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан. По мнению Мовчана, законы нужно отрегулировать так, чтобы пресечь использование «серых» схем при агентской схеме работы с товарами, потому что они наносят ущерб потребителям и государству.

Сейчас в России ведется разработка единого законопроекта для всех цифровых платформ В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что он будет регулировать деятельность не только маркетплейсы, но и агрегаторы такси, доставку еды и другие площадки. В феврале проект доработали, убрав из него некоторые требования. Например, платформы освободили от обязанности отслеживать «маскировку» сотрудников под самозанятых. Также власти отказались от проведения плановых проверок маркетплейсов.

Фото на обложке: rawpixel / Freepik