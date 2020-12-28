Кто сможет претендовать на льготные кредиты? ФРП расширил список

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение расширить периметр программы «Приоритетные проекты», включив в него почти все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышленность», говорится в сообщении департамента внешних коммуникаций Фонда, поступившем в редакцию Rusbase.

ФРП начнет выдавать займы до 2 млрд рублей под 1% годовых сроком до 7 лет на проекты во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Исключение составили производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности, а также полиграфический бизнес.

«Расширение списка отраслей для программы «Приоритетные проекты» даст возможность широкому кругу промышленных предприятий получить льготные займы от 500 млн до 2 млрд рублей сроком до 7 лет под 1% или 3% годовых в зависимости от вида обеспечения», — приводятся в релизе слова министра промышленности и торговли России, председателя Наблюдательного совета ФРП Дениса Мантуров.

По его словам, условия программы «Приоритетные проекты» фактически уровняли для всех игроков рынка. Отличие теперь только в одном дополнительном требовании: продукция проекта должна входить в отраслевые планы импортозамещения.

Ранее займы по программе «Приоритетные проекты» могли получить только компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового оборудования. В июле 2020 года в целях борьбы с коронавирусом ее действие было распространено и на производителей нетканых материалов, резиновых перчаток и оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты.

«Мы видим, что реализация масштабных импортозамещающих промышленных проектов зачастую требует больший объем финансирования, чем предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа по наиболее популярной программе Фонда «Проекты развития» составляет 500 млн рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по импортозамещения», — добавил Мантуров.

Теперь, по его словам, у предприятий появилась дополнительная возможность привлекать льготные займы на суммы до 2 млрд рублей.

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