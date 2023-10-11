В России могут поднять лимит на перевод денег с электронных кошельков

В России могут повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и на максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли полную идентификацию, узнали «Известия».
Предложение поступило от участников рынка, Центробанк поддержал его, Росфинмониторинг также не высказал концептуальных возражений.
Увеличение лимитов предлагается и потому, что старые ограничения приводят к избыточному росту операционной нагрузки по обработке дополнительного платежного трафика.
В ЦБ отметили, что предложенные меры действительно могут способствовать повышению привлекательности услуг по переводу электронных денежных средств для клиентов.
В Росфинмониторинге тем не менее обратили внимание на то, что такое увеличение фактически сблизит функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.
Поэтому в ведомстве считают, что лучше унифицировать порядок предоставления электронных средств платежа физлицам и функционирования таких кошельков с действующими антиотмывочными стандартами в отношении банковских счетов. Это нуно сделать, чтобы снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, добавили там.
- В конце сентября 2023 года «Яндекс» начал обсуждать с ЦБ России возможность начисления процентов на электронные кошельки, которая сейчас законодательно запрещена.
- По данным ЦБ на 1 сентября 2023 года, в России зарегистрирован 61 оператор по переводу электронных денежных средств. Среди них «ЮМани», «Киви банк», «Яндекс банк», «Озон банк», «Тинькофф банк», НКО «Расчетные Решения» и другие компании.
Фото на обложке: Unsplash
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