Российский производитель «Лимонад» подал в суд на Calvin Klein

Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein из-за товарного знака Flame. Однако, несмотря на уход американской компании с отечественного рынка, отсудить права на бренд, скорее всего, не получится, сообщили юристы «Ведомостям».

«Лимонад» семь лет продает духи, свечи, спреи и диффузоры, благовония, твердые духи, кремы и санитайзеры с ароматами. Сама компания принадлежит бизнесмену Павлу Пахомкину. Ее выручка в прошлом году составила 141 млн рублей.

В марте 2022 году Calvin Klein заявил о прекращении поставок одежды, нижнего белья, парфюмерии и косметики в Россию, но товары, включая духи Eternity Flame, можно найти в продаже на маркетплейсах.

По итогам 2022 года продажи парфюмерии в России выросли 27,6%. Всего за минувший год было продано 85,5 млн флаконов ароматов. В текущем произошел спад на 2,4% от общего объема продаж. На российском рынке парфюма конкуренция не такая высокая, а уход зарубежных компаний дает дополнительный простор для отечественных производителей. Редакция RB.RU собрала топ-10 молодых российских брендов парфюма, которые уже заняли свою нишу на рынке.

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