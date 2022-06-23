Аналитики назвали самые растущие направления малого бизнеса в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» и производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор» назвали самые растущие направления малого и среднего бизнеса в России. У каждого региона свои особенности.

В крупных городах чаще популярнее всего индустрия красоты, общепит и внутренний туризм, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование.

Например, в Москве больше всего интересуют специалисты из сферы транспорта и логистики, в Ростове-на-Дону — специалистов в отрасли производства и агропрома, а в Самаре — работников торговли.

В мае 2022 года в российской столице выручка турагентств выросла на 91%, кофеен и киосков стритфуда ― на 29%. В Санкт-Петербурге средние обороты турагентств увеличились на 73%, столовых ― на 45%, кофеен ― на 41%.

Индивидуальные предприниматели, малый и микробизнес чаще всего ищут сотрудников на позиции без спецопыта работы — почти 20% вакансий от общей доли. Затем идет сфера транспорта и логистики и торговля — 18% и 17% соответственно от общей доли. В пятерку популярных отраслей вошли офисные службы, бизнес-услуги, производство и агропром.

Ранее аналитики МТС назвали самые популярные профессии среди самозанятых – ими стали курьеры, грузчики и копирайтеры. 40% всех самозанятых России приходится на пять регионов, а 80% из них – люди в возрасте от 30 до 39 лет.

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