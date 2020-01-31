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Владелец Lipton и Brooke Bond задумался о продаже своих чайных брендов

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компания Unilever, владеющая десятками чайных брендов, в том числе Lipton и Brooke Bond, опубликовала финансовый отчет за 2019 год. В нем сообщается, что компания начала работу над «переоценкой» своего чайного бизнеса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Владелец Lipton и Brooke Bond задумался о продаже своих чайных брендов

Согласно отчету, в 2019 году объемы продаж снизились из-за уменьшающегося спроса на черный чай на развитых рынках. При этом фруктовые и травяные вариации, а также премиальный сегмент продолжают расти.

Из-за того, что чай стал приносить меньше, чистая прибыль Unilever составила €6 млрд, что на 38,4% меньше, чем в 2018 году. В компании это объяснили тем, что в предыдущем отчетном периоде была указана прибыль от продажи маргариновых брендов.

Unilever намерен провести переоценку своего портфолио и уже начал стратегический анализ чайного подразделения.

В разговоре с Wall Street Journal финансовый директор Unilever Грэм Питкетли, отметил, что компания может реорганизовать свой чайный бизнес, либо принять решение о полной или частичной его продаже.

Фото: Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock

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