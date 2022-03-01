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Большинство заемщиков уверены, что невозврат кредита можно оправдать

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России 46% заемщиков уверены, что невыполнение кредитных обязательств может быть оправдано, если у заемщика есть уважительная причина.  Это следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ.

Большинство заемщиков уверены, что невозврат кредита можно оправдать

Компания провела опрос в январе среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%, пишет ТАСС.

Почти 60% респондендов среди основных причин для прекращения выплаты кредита назвали возникшие личные обстоятельства, такие как болезнь, потеря работы, снижение заработка, развод.

Больше трети респондентов оправдывают это серьезными переменами в экономике страны: изменение курса валют, цен, уровня зарплат. Часть респондентов оправдали бы невозврат кредита, если банк при оформлении не предоставил клиенту полную информацию о нем в доступной форме (30%) или заемщик не рассчитал своих финансовых возможностей (16%).

По данным Банка России, в прошлом году 36,3 млн россиян имели кредитные обязательства перед банками. По мнению граждан, кредиты находятся в числе наиболее сложных для понимания финансовых продуктов.

В России 45% заемщиков берут новые кредиты для закрытия имеющихся долгов. Это говорит не только о высоком уровне закредитованности граждан, но и фактически об их преддефолтном состоянии. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,64 млн потребкредитов, что на 5% больше, чем годом ранее. 

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Фото на обложке: Chernika 888 / Shutterstock

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