«Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году

В 2022 году у «Яндекс.Драйва» заканчиваются лизинговые контракты с собственниками автомобилей. Оператор из-за этого может лишиться до 35% автопарка.
Основным лизинговым партнером компании является Major. Компания отказалась перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи машин либо предложила неподходящие для сервиса условия, пишет «Коммерсантъ».
Дефицит автомобилей привел к тому, что производители перестали предоставлять квоты, которыми ранее пользовались каршеринговые сервисы. Лизингодатели на фоне кризиса также повысили ставки на минимум до 20% в год.
Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, китайские производители не смогут заместить спрос, в том числе из-за высоких цен и нарушенных цепочек поставок. А, например, российская Lada вряд ли подойдет для каршеринга.
Эксперт предполагает, что из-за роста цен на автомобили, комплектующих и других затрат стоимость поездок обязательно вырастет. Это уже приведет к снижению популярности каршеринга у россиян.
В 2021 году каршеринг в России подорожал почти на четверть. Поездка в среднем выросла до 433 рублей. При этом число пользователей в крупных городах снизилось год к году на 12,4%, а среднее количество поездок одного клиента выросло с 4,6 до 5 за месяц.
Фото на обложке: Minerva Studio /
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