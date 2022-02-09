Игровой облачный сервис Loudplay экс-министра связи выйдет в Катар под брендом Vodafone

Российский сервис облачного гейминга Loudplay, в числе акционеров которого бывший министр связи Николай Никифоров, выйдет на рынок Катара и начнет оказывать услуги под брендом оператора связи Vodafone.
Компания уже развивает 5G в регионе, поэтому заинтересована в сервисах на базе этого стандарта связи для массового сегмента, пишет «Коммерсантъ». При этом Loudplay будет вынуждена конкурировать с локальной платформой облачного гейминга Boosteroid и с глобальной платформой GeForce NOW.
Домен Loudplay был зарегистрирован в Катаре в декабре 2021 года. Платформа с марта будет оказывать услуги облачного гейминга от Vodafone в Катаре на условиях revenue sharing, сообщил газете сооснователь Loudplay Виталий Стародубов. Сервис будет работать на облачной инфраструктуре Huawei.
В Vodafone также подтвердили запуск сервиса в партнерстве с Loudplay в первом полугодии.
Loudplay (ООО «ЛП Технологии») создали выходцы из «Мегалабса» (контролируется «Мегафоном») в 2018 году. Среди них экс-менеджер по спецпроектам Зохар Винер и экс-директор по операционной деятельности Виталий Стародубов.
Юрлицо проекта принадлежит ирландской Laudplei Global Ltd. В апреле 2020 года бывший глава Минсвязи Николай Никифоров сообщил, что его ООО «Дигинавис» получило миноритарную долю в Loudplay. Выручка «ЛП Технологий» по итогам 2020 года составила 49,8 млн рулей, чистый убыток — 3,98 млн рублей.
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Фото на обложке: Unsplash
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