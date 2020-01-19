Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории

Камень был куплен у компании Lucara Diamond, которая нашла его в Ботсване в 2019 году. Sewelô переводится как «редкая находка» с языка сетствана.



Финансовые подробности сделки не раскрываются. Как следует из пресс-релиза Lucara, компания получит «нематериальную» предоплату и сохранит 50% долю в ограненных бриллиантах.



5% средств, вырученных от продажи украшений с Sewelô, пойдут на поддержку населения Ботсваны. Созданием коллекции будет заниматься бельгийский бренд HB Company.



Вес Sewelô составляет 1758 карат (351,6 г), что делает его вторым крупнейшим алмазом за всю историю. Первым остается «Кулиннан» (3106,75 карата), найденный в Южноафриканской Республике (ЮАР) в 1905 г. Его название переводится как «Звезда Африки».



Ранее в 2019 году консорциум люксовых товаров LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) объявил о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.



Фото: Louis Vuitton