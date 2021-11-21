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Исследование: россияне вернулись в обычные магазины, но от онлайн-покупок не отказались

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Если верить результатам недавнего исследования, в этом году россияне стали гораздо чаще, по сравнению с прошлым, заходить в обычные магазины. А вот онлайн-покупки в целом теперь совершают реже, хотя и не так значительно.

Исследование: россияне вернулись в обычные магазины, но от онлайн-покупок не отказались

Число покупок в обычных магазинах в этом году увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом, следует из результатов исследования банка «Русский стандарт», опубликованных ТАСС.

При этом онлайн-покупок в 2021 россияне совершили всего на 12% меньше, чем в прошлом.

Оборот традиционных магазинов вырос на 60%, а онлайн-площадок — сократился на 16%, что в целом сопоставимо с представленной выше динамикой.

Уточняется, что средний чек онлайн-платежа выше, чем в магазине.

Исследователи связывают это с тем, что онлайн обычно заказывают более дорогие или крупные покупки, а в магазины часто заходят по дороге домой или еще куда-либо.

Судя по обнародованной в октябре информации, расплачиваются в этих магазинах россияне, в основном, безналичным способом — доля таких платежей составила 75%.

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Но многие все еще стараются на всякий случай иметь при себе наличные.

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Фото: FotograFFF/Shutterstock

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