Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В меню «Макдоналдс» появятся сырники

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В меню «Макдоналдс» появятся сырники, а у официантов сменится форма. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» Алина Дидковская в своем телеграм-канале «Хэппи мил». Там она ведет трансляцию с ежегодной пресс-конференции «Макдоналдс» в России.

В меню «Макдоналдс» появятся сырники

Когда точно сырники войдут в меню, представители «Макдоналдс» не сообщают. 

Новая форма сотрудников «Макдоналдс» в России будет выполнена в сером, черном и белом цветах.

Один из вариантов формы предполагает, что на белой рубашке будет рисунок в виде бургеров. Дизайнером формы выступила Виктория Андреянова, пишет Дидковская.

Фото из канала «Хэппи мил»

В ходе пресс-конференции «Макдоналдс» объявил, что сейчас в российской сети более 700 ресторанов, а по итогам 2020 года их станет более 800.

Новость дополняется.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ