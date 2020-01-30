В меню «Макдоналдс» появятся сырники, а у официантов сменится форма. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» Алина Дидковская в своем телеграм-канале «Хэппи мил». Там она ведет трансляцию с ежегодной пресс-конференции «Макдоналдс» в России.

Когда точно сырники войдут в меню, представители «Макдоналдс» не сообщают.

Новая форма сотрудников «Макдоналдс» в России будет выполнена в сером, черном и белом цветах.

Один из вариантов формы предполагает, что на белой рубашке будет рисунок в виде бургеров. Дизайнером формы выступила Виктория Андреянова, пишет Дидковская.

Фото из канала «Хэппи мил»

В ходе пресс-конференции «Макдоналдс» объявил, что сейчас в российской сети более 700 ресторанов, а по итогам 2020 года их станет более 800.

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