«Магнит» сформировал предложение для инвесторов-нерезидентов с целью выкупа своих акций

Крупный российский ритейлер «Магнит» разработал предложение-оферту для инвесторов-нерезидентов, согласно которому ООО «Магнит Альянс» намерено выкупить до 10% акций торговой сети за вдвое меньшую стоимость в сравнении с рыночной — 2,2 тыс. рублей за акцию, котирующуюся на Мосбирже на уровне 4,5 тыс. рублей.

Такая разница в цене — следствие стандартных требований правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при согласовании сделок по выходу нерезидентов из российских активов. Именно на них нацелено тендерное предложение, указывает «Интерфакс».

Предполагаемый объем выкупа – 10 млн 191 тыс. 135 акций, но если запрос инвесторов будет выше, компания удовлетворит заявки «пропорционально».

В компании отдельно подчеркивают, что оферта особенно выгодна акционерам, «не имеющим в настоящее время возможности участвовать в торгах акциями компании»:

«Решение правительственной комиссии, полученное в соответствии с запросом ООО "Магнит Альянс", предполагает существенные исключения из действующих ограничений для владельцев заблокированных акций в рамках данного тендерного предложения. Такие акционеры смогут получить денежные средства от продажи акций в российских рублях, либо в долларах США, евро или юанях на банковские счета в России или за рубежом», — цитирует пресс-службу корпорации «Интерфакс».

Эксперты предполагают, что предложение негласно адресовано в том числе JPMorgan Chase Bank N.A., участвующему в депозитарных программах в отношении акций «Магнита» (сейчас депозитарные расписки конвертируются в обыкновенные акции вследствие введения соответствующих норм закона).

Заявки на выкуп акций «Магнит» будет принимать до 19 июля, результаты оферты намерены объявить 26 июля. Расчеты, если все пойдет по плану, проведут до 9 августа. При этом участвовать могут и резиденты РФ: формально никаких ограничений нет.

«Магнит» рассчитывает сохранить статус публичной компании с листингом акций на Мосбирже. Сегодня компания — лидер по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.

В мае стало известно, что сеть также планирует создать маркетплейс по продаже непродовольственных товаров «Магнит маркет» на базе «Магнит косметик» и «Магнит аптека».

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