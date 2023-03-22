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Платежный сервис Magnit Pay прекратит работу

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Розничная сеть «Магнит» приостановит работу своего платежного сервиса Magnit Pay 27 марта. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера. Причины не уточняются.

Платежный сервис Magnit Pay прекратит работу

Компания просит клиентов до 27 марта истратить или вывести все средства с карт Magnit Pay. При этом в пресс-службе уточнили «Интерфаксу», что в будущем сервис могут перезапустить.

Чтобы вывести деньги, можно оплатить любую покупку по в сети «Магнит» с помощью QR-кода. Также рекомендуется заплатить за интернет или мобильную связь, оплатить транспорт или подписки в приложении «Магнит». Перевести средства на карту другого банка тоже возможно, уточнили в пресс-службе ритейлера.

Ритейлер совместно с ВТБ запустил Magnit Pay в конце 2020 года. Тогда новое решение в области финтеха позиционировали как старт создания суперприложения «Магнита».

Фото на обложке: Olena Yakobchuk / Shutterstock

 

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