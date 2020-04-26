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Mail.ru Group отчиталась за первый квартал 2020 года

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Mail.ru Group представила неаудированную отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года. Так, совокупная чистая прибыль компании снизилась на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,2 млрд рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Mail.ru Group отчиталась за первый квартал 2020 года

Другие показатели за первый квартал:

  • Совокупная сегментная выручка возросла на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 22,3 млрд рублей.
  • Совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 4,1%, до 5,7 млрд рублей.
  • Совокупная выручка выросла на 14,3%, до 22,3 млрд рублей.
  • Выручка от рекламы увеличилась на 9,3%, до 8,5 млрд рублей.
  • Выручка от MMO-игр показала рост на 11,5% и составила 7,1 млрд рублей. 
  • Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) возросла на 10,6%, до 4,6 млрд рублей.
  • Выручка в сегменте «Другое» увеличилась на 80,8%, до 1,9 млрд рублей.
  • Чистая задолженность по состоянию на 31 марта 2020 года составила 11,4 млрд рублей.

Показатели «ВКонтакте»

Выручка соцсети за первый квартал 2020 года выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, аудитория в России возросла до 73 млн человек. 

Показатели Delivery Club

Выручка сервиса по итогам первого квартала выросла в два раза и достигла 1,82 млрд рублей. Курьеры Delivery Club появились в 40 новых городах. Объем заказов, доставленных собственной логистической службой, увеличился в три раза по сравнению с первым кварталом 2019 года. В марте 2020 года компания выполнила 3,78 млн заказов, что на 88% превышает показатель марта 2019 года.

Онлайн-образование

После завершения консолидации сервиса Skillbox сервисы онлайн-образования в первом квартале принесли совокупную выручку в 738 млн рублей.

Борис Добродеев о ситуации на рынке

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что 2020 год начался сложно из-за «беспрецедентной ситуации на рынке», однако компания занимает относительно выгодную позицию благодаря рентабельности и диверсификации источников выручки.

По словам Добродеева, текущий кризис оказывает давление на рекламные бюджеты.

«Эта тенденция, которую мы наблюдаем с марта, продолжится и будет еще сильнее выражена во втором квартале, вследствие чего мы ожидаем падение рекламной выручки в текущем квартале», — рассказал гендиректор Mail.ru Group.

Фото: E. O. / Shutterstock

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