Mail.ru Group отчиталась за первый квартал 2020 года

Mail.ru Group представила неаудированную отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года. Так, совокупная чистая прибыль компании снизилась на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,2 млрд рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Другие показатели за первый квартал:

Совокупная сегментная выручка возросла на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 22,3 млрд рублей.

Совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 4,1%, до 5,7 млрд рублей.

Совокупная выручка выросла на 14,3%, до 22,3 млрд рублей.

Выручка от рекламы увеличилась на 9,3%, до 8,5 млрд рублей.

Выручка от MMO-игр показала рост на 11,5% и составила 7,1 млрд рублей.

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) возросла на 10,6%, до 4,6 млрд рублей.

Выручка в сегменте «Другое» увеличилась на 80,8%, до 1,9 млрд рублей.

Чистая задолженность по состоянию на 31 марта 2020 года составила 11,4 млрд рублей.

Показатели «ВКонтакте»

Выручка соцсети за первый квартал 2020 года выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, аудитория в России возросла до 73 млн человек.

Показатели Delivery Club

Выручка сервиса по итогам первого квартала выросла в два раза и достигла 1,82 млрд рублей. Курьеры Delivery Club появились в 40 новых городах. Объем заказов, доставленных собственной логистической службой, увеличился в три раза по сравнению с первым кварталом 2019 года. В марте 2020 года компания выполнила 3,78 млн заказов, что на 88% превышает показатель марта 2019 года.

Онлайн-образование

После завершения консолидации сервиса Skillbox сервисы онлайн-образования в первом квартале принесли совокупную выручку в 738 млн рублей.

Борис Добродеев о ситуации на рынке

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что 2020 год начался сложно из-за «беспрецедентной ситуации на рынке», однако компания занимает относительно выгодную позицию благодаря рентабельности и диверсификации источников выручки.

По словам Добродеева, текущий кризис оказывает давление на рекламные бюджеты.

«Эта тенденция, которую мы наблюдаем с марта, продолжится и будет еще сильнее выражена во втором квартале, вследствие чего мы ожидаем падение рекламной выручки в текущем квартале», — рассказал гендиректор Mail.ru Group.

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