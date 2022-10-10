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Сложность майнинга биткоина выросла на 13,5% и обновила исторический максимум

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сложность майнинга биткоина достигла 35,61 Т, что стало историческим максимумом, пишет РБК со ссылкой на данные BTC.com.

Сложность майнинга биткоина выросла на 13,5% и обновила исторический максимум

Сложность майнинга — это величина, с помощью которой майнеры измеряют затратность добычи нового блока. 

В понедельник, 10 октября, сложность майнинга выросла на 13,55%, что стало самым большим скачком с мая 2021 года. Обычно данная величина демонстрирует уменьшение или увеличение в пределах 10% каждые две недели. Предыдущий рекорд зафиксирован 14 сентября, тогда сложность достигла 32,05 Т.

По данным BTC.com, рост сложности свидетельствует об увеличении числа майнеров и конкуренции среди них.

Скачок показателя при учете текущей стоимости биткоина снижает доходность майнинга почти до нулевых отметок. Эксперты утверждают, что при цене в $20 тыс. за биткоин в некоторых случаях прибыльность майнинговых предприятий уходит в отрицательные значения.

По состоянию на 14:40 10 октября биткоин торгуется около отметки $19,3 тыс., демонстрируя суточное снижение на 1%.

 Ранее падение курса биткоина поспособствовало снижению капитализации всего криптовалютного рынка.

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Фото на обложке: nuttapon averuttaman / Shutterstock

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