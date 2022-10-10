Сложность майнинга биткоина выросла на 13,5% и обновила исторический максимум

Сложность майнинга биткоина достигла 35,61 Т, что стало историческим максимумом, пишет РБК со ссылкой на данные BTC.com.

Сложность майнинга — это величина, с помощью которой майнеры измеряют затратность добычи нового блока.

В понедельник, 10 октября, сложность майнинга выросла на 13,55%, что стало самым большим скачком с мая 2021 года. Обычно данная величина демонстрирует уменьшение или увеличение в пределах 10% каждые две недели. Предыдущий рекорд зафиксирован 14 сентября, тогда сложность достигла 32,05 Т.

По данным BTC.com, рост сложности свидетельствует об увеличении числа майнеров и конкуренции среди них.

Скачок показателя при учете текущей стоимости биткоина снижает доходность майнинга почти до нулевых отметок. Эксперты утверждают, что при цене в $20 тыс. за биткоин в некоторых случаях прибыльность майнинговых предприятий уходит в отрицательные значения.

По состоянию на 14:40 10 октября биткоин торгуется около отметки $19,3 тыс., демонстрируя суточное снижение на 1%.

Ранее падение курса биткоина поспособствовало снижению капитализации всего криптовалютного рынка.

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