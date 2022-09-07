Капитализация рынка криптовалют упала ниже $1 трлн

Капитализация криптовалютного рынка опустилась ниже $1 трлн. К этому привело падение курса биткоина до $19 тысяч, что, в свою очередь, вызвано укрепление доллара США из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы.

Политика ФРС США оказала давление на все рискованные активы, к которым относятся криптовалюты, отмечает CNBC.

Опрошенные телеканалом эксперты также указали на связь между акциями и криптовалютами – если дешевеют одни, то дешевеют и другие. Инвесторы стремятся уйти от вложений в рискованные активы и хранить деньги в надежных, например, валюте, отметили эксперты.

Актуальный курс биткоина упал ниже $19 тысяч впервые с 18 июня. Падение основной криптовалюты привело к снижению капитализации всего криптовалютного рынка ниже $1 трлн.

За год капитализация рынка криптовалют упала более, чем в два раза. В конце августа 201 года рынок оценивался в $2,06 трлн.

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